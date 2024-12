Tutti i (sorprendenti) segreti sul Natale reale svelati dal Principe William

A pochi giorni dall’inizio delle feste, tutti i segreti sul Natale reale svelati dallo stesso Principe William

Il Natale è un periodo dell’anno che evoca tradizioni, calore familiare e festeggiamenti. Ma come si celebra il Natale all’interno della più nota famiglia reale del mondo? Grazie alle recenti rivelazioni del principe William, abbiamo avuto uno sguardo senza precedenti sui preparativi e sui segreti dei festeggiamenti natalizi a Sandringham, la residenza di campagna della Regina Elisabetta II nel Norfolk.

Quest’anno, il principe William ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni che gettano luce su come la famiglia reale inglese intende trascorrere le imminenti festività. “Saremo a Sandringham. E per Natale saremo in 45. Non sarà affatto tranquillo, sarà rumoroso“, ha ironicamente rivelato l’erede al trono. Questa affermazione sfata l’immagine di un Natale reale composto e misurato, sostituendola con quella di una celebrazione vivace e chiassosa.

Il Natale della Royal Family

La lista degli invitati comprende circa 45 persone tra amici stretti e parenti della famiglia reale. Tra questi ci saranno figure ben note al pubblico come Kate Middleton, la principessa Anna, il principe Louis, la principessa Charlotte e il principe George. La presenza di così tanti membri della royal family sotto lo stesso tetto promette momenti di gioia collettiva ma anche potenziali dinamiche interessanti da osservare.

Uno degli aspetti più affascinanti delle celebrazioni natalizie reali è rappresentato dalle tradizioni a cui parteciperanno gli invitati: giochi tradizionali inglesi, banchetti formali in cravatta nera e servizi religiosi presso la chiesa di St. Mary Magdalene sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano queste festività.

Tuttavia, non tutto sembra sereno all’interno della grande famiglia reale britannica durante le feste natalizie. Harry e Meghan Markle hanno deciso per il sesto anno consecutivo di non partecipare ai festeggiamenti con il resto della famiglia a Sandringham. L’ultimo Natale passato insieme risale infatti al 2018, anno del loro matrimonio – un segnale evidente delle tensioni esistenti all’interno della casa Windsor.

Inoltre si aggiungono voci riguardo alla comunicazione interrotta tra Harry e suo padre: tentativi da parte del duca di Sussex di contattare Carlo III per questioni personali sembrerebbero essere rimasti senza risposta – un dettaglio che aggiunge ulteriore complessità alla narrazione delle relazioni interne alla famiglia reale.

Nonostante ciò, Harry e Meghan non resteranno isolati durante le feste: secondo quanto riportato dal Daily Express avrebbero organizzato una propria celebrazione invitando membri della royal family tra cui spiccano i nomi di Eugenia d’York ed il marito Jack Brooksbank insieme ai loro figli August ed Ernest. Questo gesto potrebbe essere interpretato come un tentativo da parte dei Duchi di Sussex di mantenere vive le relazioni con alcuni membri della famiglia nonostante le distanze geografiche ed emotive.