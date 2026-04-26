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Spari alla cena con Trump, sui social del fermato la rabbia e l’ironia dei trumpiani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Da insegnante del mese a detenuto del mese”. E’ uno dei commenti più ‘leggeri’ lasciato sul profilo LinkedIn di Cole Allen, l’uomo fermato per la sparatoria della scorsa notte alla Cena dei Corrispondenti a Washington alla quale partecipava Donald Trump. I sostenitori del presidente si stanno infatti scatenando in giudizi e offese, del tipo “ci hai provato, ma il mio presidente è a prova di proiettile”. 

Qualcun altro – ricordando la foto diffusa in cui Allen è bloccato a terra in una sala dell’Hilton – gli chiede ironicamente “Che sapore aveva il tappeto?” mentre altri la buttano sul politico osservando che “essere un democratico ti riduce così”.  

“Sei il peggiore incubo di un manager di hotel” commenta un utente di LinkedIn, mentre mostrando più solidarietà un altro – nella vecchia pagina in cui Allen promuoveva un suo videogame – spiega “L’ho comprato, i soldi potrebbero servirti per le spese legali”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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