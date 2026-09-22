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Spalle al campo durante 1′ di silenzio per Mazzola, Juve multata di 10.000 euro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Diecimila euro di multa alla Juventus: è questa la decisione del giudice sportivo per il comportamento dei tifosi bianconeri, che hanno rivolto le spalle al campo, durante il minuto di raccoglimento alla memoria di Sandro Mazzola, prima del match di domenica scorsa con l’Atalanta. “Ammenda di 10.000 euro alla Soc. Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud primo anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.
 

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