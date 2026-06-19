Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spagna, Borja Iglesias scorda pass e sicurezza non lo fa entrare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Borja Iglesias resta fuori… dal ritiro della Spagna. Il calciatore iberico, attaccante del Celta Vigo, è stato fermato dalla sicurezza all’esterno della struttura che ospita le Furie Rosse, impegnate nei Mondiali 2026, che non volevano farlo entrare. Il calciatore era infatti sprovvisto del pass, e nessuno lo ha riconosciuto. 

“Sono un giocatore della Nazionale, devo entrare”, ha detto Iglesias all’addetta alla sicurezza, come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X. “Hai il pass? Sei un giocatore?”, gli hanno chiesto al cancello, “Sì, sono un calciatore”, è stata la risposta del centravanti del Celta Vigo. 

Iglesias ha poi chiamato qualcuno dello staff della Nazionale, che lo ha fatto entrare nel ritiro della Spagna. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più, sconti al ristorante per le famiglie

1 Febbraio 2024

Cagliari-Sassuolo 2-1: decide Lapadula e Pavoletti

11 Dicembre 2023

Aveva postato foto Giorgia Meloni a testa in giù, si dimette presidente Museo civico Ostuni

14 Febbraio 2024

Latina, aperte le iscrizioni a “Do you speak italian?” 

15 Febbraio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno