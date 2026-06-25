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Sostenibilità, Maione (Regione Lombardia): “Raccogliamo 50 kg di vetro per abitante all’anno”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Il tema di oggi, il riciclo del vetro, è uno dei simboli più efficaci con cui possiamo raccontare l’economia circolare. Il vetro è infatti un materiale che può rinascere all’infinito, senza perdere qualità. In Lombardia questo modello funziona in modo particolarmente avanzato: raccogliamo quasi 50 kg di vetro per abitante all’anno, con un contributo decisivo al tasso di riciclo nazionale, il quale supera l’81%, già in linea con gli obiettivi europei del 2030”. A dirlo è Giorgio Maione, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, intervenendo con un video messaggio in occasione della presentazione dell’Accordo Quadro per la sostenibilità siglato tra CoReVe – il Consorzio Recupero Vetro – e l’Università Iulm, presentato all’Ateneo. 

“Questa iniziativa introduce un elemento strategico: la comunicazione di qualità è parte integrante di una infrastruttura della sostenibilità. Perché senza un rapporto serio, basato sui dati e non sugli slogan, anche le migliori politiche rischiano di non essere comprese o condivise. – spiega Maione – Affidare questo compito a giovani, giornalisti e creativi digitali, significa investire su competenze nuove, capaci di rigore, innovazione e, soprattutto, responsabilità sociale”.  

“È un passaggio culturale fondamentale quello di formare professionisti in grado di spiegare la complessità con linguaggi contemporanei, mantenendo sempre un ancoraggio scientifico. Come Regione Lombardia sosteniamo fortemente l’economia circolare, con risultati importantissimi. Lo facciamo con politiche concrete, con filiere solide e strategie che tengono insieme ambiente, imprese e territori. Il futuro della sostenibilità – conclude Maione – passa da qui, da un’alleanza stabile tra istituzioni, consorzi, mondo scientifico, università e il mondo dell’informazione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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