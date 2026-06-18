Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sondaggio politico, Futuro nazionale di Vannacci cresce e sorpassa la Lega

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Arriva il sorpasso di Futuro nazionale sulla Lega. E’ quanto emerge dal sondaggio Youtrend per SkyTg24. Il partito di Roberto Vannacci gudagna 1,5 punti rispetto al 29 maggio, arriva al 5,9% e supera il Carroccio al 5,8 (-0,1).
 

Crescono anche il Pd al 22,2% (+0,5), Forza Italia all’8,2% (+0,4) e AVS al 6,8% (+0,4), mentre cala il M5S al 12,1% (-1,4). Fratelli d’Italia si conferma primo partito con 27,8% guadagnando uno 0,1. Azione è al 3,1 mentre Italia Viva al 2,1. I Libdem di Luigi Marattin all’1,2%, Più Europa all’1, Noi Moderati allo 0,9.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, Sol Indiges. Arte pubblica tra mito e futuro, inizio lavori martedì 9 marzo

1 Marzo 2021

Anzio, il Maestro pizzaiolo Ernesto Parziale vicecampione al “Pizza Master Cup” 2018 in Svizzera

29 Gennaio 2018

Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti

12 Aprile 2026

Bulgaria, Meloni “Congratulazioni e buon lavoro a Radev”

20 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno