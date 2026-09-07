Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. Vannacci sale ancora

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia stabile, Pd e M5S in calo. Roberto Vannacci continua a crescere. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 7 settembre. Il sondaggio è stato realizzato tra il 2 settembre e oggi, quindi anche dopo il trionfo dell’Afd in Germania nel Land della Sassonia-Anhalt. Fratelli d’Italia, rispetto ad una settimana fa, non si sposta. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ampiamente primo con il 26,8%. Il Pd della segretaria Elly Schlein perde lo 0,1% e scende al 20,6%. 

Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cede lo 0,2% e scivola al 12,5%. Prosegue l’ascesa di Futuro Nazionale: il partito fondato da Vannacci guadagna un altro 0,2% e sale al 7,7%, aumentando il vantaggio rispetto a Forza Italia che lascia sul campo lo 0,2% e scende al 6,9%. Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,1% e ora valgono il 6,8%. La Lega di Matteo Salvini è stabile al 5,7%. 

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,4%), Noi Moderati (1%) e Sud chiama Nord (1%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Short track, olimpionico cinese Wu Dajing annuncia il ritiro

7 Gennaio 2026

Taekwondo, argento per Roberta Paccariè ai Campionati Nazionali Universitari

27 Maggio 2018

“Duplice omicidio se vittima è incinta”, approvata in Lombardia mozione Lega

14 Novembre 2023

La Juve spreca, David sbaglia il rigore: 1-1 con il Lecce

3 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno