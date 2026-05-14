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Sondaggio politico: Fratelli d’Italia in calo, Pd sale, cresce l’astensione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in calo, su il Pd, giù il M5S. Intanto, nel mezzo, cresce il ‘partito’ dell’astensione. Sono i dati dall’ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani oggi, 14 maggio 2026, in caso di elezioni. 

Più in dettaglio, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perde però lo 0,3% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 22 aprile, e si attesta al 28,5%. Il Pd della segretaria Elly Schlein seguito dal Pd al 22,8 %. che, invece, lo guadagna (+0,3%). Il Movimento 5 Stelle, intanto, si attesta all’11,9% in calo dello 0,3%.  

E ancora: Forza Italia è all’8,4% e cede lo 0,2%, la Lega all’8% cala dello 0,3%. Alleanza Verdi è al 6,3% (-0,2%), Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 3,7% (+0,1%), Azione è al 3%, stabile, Italia Viva al 2,6% (+0,1%). Infine +Europa è all’1,5% e cede lo 0,2% mentre Noi Moderati è all’1 %(+0,2%).  

 

 

Il centrodestra è al 45,9% e cala dello 0,6%(-0,6%), il campo largo senza Azione, invece, è al 45,1 % e scende dello 0,3%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,1% (in crescita dello 0,2% rispetto all’ultima rilevazione). 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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