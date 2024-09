Sociale, nasce a Roma il “Centro Studi Iniziativa Comune” per la cultura e la tutela diritti

“E’ nato a Roma e sarà operativo su tutto il territorio nazionale il “Centro Studi Iniziativa Comune”, un nuovo strumento per l’analisi sociale e la tutela della dignità umana”. Ad annunciarlo, in una nota, è la portavoce nazionale Carmela Tiso, che poi aggiunge: “Siamo lieti della costituzione di un organismo indipendente e innovativo che si propone di analizzare ogni fenomeno e le storture che minano i diritti d’ogni essere umano in una società che scandalosamente nel terzo millennio convive con le culture dello scarto e sopporta anche se consapevole che ci sono ancora bambini che muoiono di fame e che la Povertà non è stata ancora sconfitta, mentre passeggiamo sulla luna. La cultura si chiama rispetto – continua la Portavoce nazionale, Carmela Tiso – vogliamo mettere la persona al centro, quale fulcro fondamentale della nostra società. In tal senso, siamo a disposizione per lavorare in sinergia con tutti coloro che intendono sviluppare progetti di inclusione sociale e avanzare proposte di politiche pubbliche mirate, ad esempio, a sconfiggere non solo la povertà, ma intendiamo affrontare il disagio sociale, intervistando e ascoltando i cittadini, ad esempio tramite la distribuzione di un questionario nazionale, rivolto a famiglie e individui di ogni fascia di reddito, per comprendere a fondo le sfide quotidiane affrontate da chi vive in condizioni di difficoltà economica. I risultati del questionario verranno utilizzati per elaborare politiche mirate e azioni concrete a livello territoriale. In un contesto socioeconomico sempre più complesso, infatti, il centro studi rappresenta una risorsa fondamentale per comprendere e affrontare le nuove sfide legate alla povertà e alla difesa dei diritti umani. Con il nostro team di esperti – sottolinea Carmela Tiso – siamo pronti a offrire una risposta concreta alle crescenti disuguaglianze e alla violazione dei diritti fondamentali”. Il Centro Studi Iniziativa Comune, inoltre, affronterà e analizzerà una miriade di argomenti attuali e problematiche complesse della nostra società civile: dal ruolo della intelligenza artificiale alla crisi ambientale, dalla parità di genere alla economia circolare, dalla previdenza sociale alla digitalizzazione. E ancora, “un centro studi “itinerante”, che organizzerà convegni, congressi e dibattiti in tutta Italia, tra la gente e per la gente”.

