Sla Global Day, la promessa di AriSla: “La ricerca avanza, obiettivo terapie, qualità di vita e dignità”

(Adnkronos) – Si celebra domenica 21 giugno la Giornata mondiale Sla, evento promosso dalla federazione internazionale delle associazioni dei pazienti, l’International Alliance of Als/Mnd Associations, di cui fanno parte AriSla – Fondazione italiana di ricerca per la Sla e Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. La Sla colpisce solitamente persone di età compresa tra i 40 e i 70 anni. In Italia si stimano circa 6mila malati, con 2-3 nuove diagnosi ogni 100mila abitanti, ricorda AriSla che dal 2008 sostiene la ricerca italiana di qualità con l’obiettivo di comprendere meglio i meccanismi che sottendono la patologia e di sviluppare terapie efficaci. “La ricerca scientifica italiana sta contribuendo ad accrescere la conoscenza sulla malattia e a progredire verso le applicazioni cliniche dei risultati”, dichiara la presidente di AriSla, Lucia Monaco. Missione cura, ma non solo: oggi la ricerca punta anche a migliorare la qualità di vita delle persone con Sla attraverso metodi che permettono diagnosi più precise e precoci, e dispositivi e farmaci che possano alleviare le complicanze della malattia.

Lo Sla Global Day che ricorre ogni anno il primo giorno d’estate “è l’occasione per ringraziare i ricercatori che con impegno studiano la Sla – afferma Monaco – AriSla continua a sostenere il loro lavoro, mosso non solo dalla passione per il sapere scientifico, ma anche da un senso di responsabilità verso tutte le persone con Sla e le loro famiglie. Quest’anno siamo felici di annunciare che il 19 e 20 novembre si terrà il Convegno AriSla 2026 a Milano”. L’evento “riunirà ricercatori della ricerca clinica e di base. Particolare attenzione sarà data alle attività indirizzate dal nostro piano strategico, che ha permesso di selezionare studi maggiormente focalizzati sulla malattia come quelli sui biomarcatori di diagnosi, progressione e monitoraggio della risposta alle terapie, e sugli avanzamenti della ricerca verso nuovi approcci terapeutici. L’evento sarà completato da momenti di approfondimento su tematiche di particolare rilevanza e diretto impatto sui pazienti”. L’auspicio di Monaco nella Giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica è che “oggi il nostro messaggio di fiducia nella ricerca raggiunga tutte le persone con Sla, le loro famiglie e tutta la comunità in modo da sensibilizzare sempre di più verso questa malattia neurodegenerativa”.

AriSla si impegna ogni anno non soltanto a sostenere i nostri scienziati con il finanziamento dei progetti di ricerca, ma anche a disseminare i loro risultati e le loro storie per aumentare la consapevolezza dell’importanza della ricerca, come speranza fondamentale per le persone con Sla, sottolinea la Fondazione in una nota. A supportare AriSla una preziosa rete di collaboratori che ogni anno contribuiscono alla raccolta di fondi per la ricerca, promuovendo e organizzando eventi sul territorio. Grazie al supporto dei suoi soci fondatori – Aisla Aps, Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon Ets e Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus – AriSla ad oggi ha pubblicato 18 bandi per finanziare nuovi progetti, ha investito oltre 17,8 milioni di euro in ricerca, sostenendo 150 ricercatori italiani e finanziando 121 progetti, che hanno generato 430 pubblicazioni scientifiche. In questi anni l’impegno della Fondazione è stato indirizzato anche nella promozione di eventi di divulgazione scientifica sulla Sla, come il prossimo convegno di Milano. “Insieme – scrive AriSla – sentiamo di poter fare sempre di più e di dare un forte segnale da parte delle comunità che circondano i malati di Sla e i loro familiari. Un sostegno importante alla dignità delle persone”.

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