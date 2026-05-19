Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Siria, un’autobomba esplode vicino al ministero della Difesa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
Meno di un minuto

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Un soldato è morto e diversi altri sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di un’autobomba vicino a un edificio del ministero della Difesa siriano nel quartiere di Bab Sharqi, a Damasco. Lo ha annunciato lo stesso ministero citato dall’agenzia di stampa Sana. Un’unità dell’esercito siriano aveva scoperto un ordigno esplosivo piazzato vicino al luogo dell’attentato e si era mossa per disinnescarlo prima che si verificasse l’esplosione, aggiunge il ministero. Il direttore dei servizi di ambulanza e di emergenza del Ministero della Salute, Najib al-Naasan, ha dichiarato all’agenzia Sana che 12 persone sono rimaste ferite nell’esplosione dell’autobomba nella zona di Bab Sharqi a Damasco.
(ITALPRESS).
-Foto archivio Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, Musei in Comune e Fori: domenica 2 dicembre ingresso gratuito

30 Novembre 2018
Astrotarocchi

Astrotarocchi 31 marzo 2026

30 Marzo 2026
Mesotelioma

Operaia muore per mesotelioma, condannati i responsabili

18 Aprile 2020

Ucraina, servizi Kiev su aereo russo abbattuto a Belgorod: “Sia missili che persone a bordo”

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno