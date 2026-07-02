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Siria, esplosione nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
È di 4 morti e 11 feriti il bilancio provvisorio dell’esplosione che ha colpito il quartiere di al-Hijaz a Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Sana. Secondo l’agenzia di stampa Afp, l’esplosione è avvenuta in un caffè nel centro della capitale siriana, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Le cause sono ancora ignote. 

N﻿umerose ambulanze hanno raggiunto l’area a sirene spiegate mentre tra i presenti si sono diffuse scene di panico. Le forze di sicurezza siriane hanno isolato la zona, istituendo un cordone di sicurezza attorno al luogo dell’esplosione. 

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