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Sinner trova le linee, Rublev si sfoga: il gesto del russo agli Internazionali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa ‘impazzire’ Andrej Rublev. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nei quarti del Masters 1000 di Roma, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la semifinale del torneo ‘di casa’. 

Sinner ha vinto una partita largamente dominata, salvo la reazione finale di Rublev, che è riuscito anche a strappare un break all’azzurro, come nessuno era riuscito a fare fin qui a Roma. Soprattutto nel primo set però, il russo ha mostrato più di qualche momento di frustrazione. Dopo aver subito il primo break nel primo game del match, Sinner ha continuato a giocare profondo e a cercare le linee, pescandole in più occasioni. 

Proprio dopo l’ennesima riga sverniciata dal rovescio lungolinea dell’azzurro, Rublev ha ‘sfogato’ un po’ di frustrazione lasciandosi andare a un gesto di stizza. Il russo ha guardato il punto d’impatto per qualche secondo, allargando le braccia e tornando a fondocampo scuotendo la testa. 

 

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