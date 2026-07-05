Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner: “Struff? Lo rispetto tanto, sarà importante riposare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner c’è. E vola, ancora, ai quarti di finale di Wimbledon, dopo il successo in scioltezza contro il giapponese Shintaro Mochizuki. “Era il nostro primo confronto – ha detto Jannik al termine del match – e non sapevo cosa aspettarmi. Ho cercato di gestire alcune situazioni, ma è un giocatore incredibile. Gli auguro il meglio, deve essere orgoglioso di quanto fatto”.  

Sinner non ha risparmiato i complimenti al suo avversario: “È un giocatore molto scomodo sull’erba, la palla rimane molto bassa. Ho cercato di essere un po’ più aggressivo, ho avuto chance nel secondo set ma non le ho sfruttate. Sono però contento di migliorare ogni giorno”.  

Il prossimo ostacolo del numero uno per il ‘back to back’ a Wimbledon sarà ora il tedesco Jan-Lennard Struff: “È un giocatore molto aggressivo – ha detto il numero uno – ed è molto bravo al servizio. Lo rispetto tanto, ci siamo affrontati diverse volte e l’ultima è stata proprio sull’erba, un match molto lottato. Adesso è importante riposare”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mucca Pazza

Roma: il Mucca Pazza riapre con un pomeriggio gratuito di giochi e musica per le famiglie

3 Settembre 2025

Violenza su donne, Nancy Brilli protagonista campagna Regione Lazio: “Sabato non sarò in piazza”

24 Novembre 2023

Gigi Riva in ospedale dopo un malore

22 Gennaio 2024

Ambasciatore Bambus “Italia ed Estonia unite dai principi e valori europei”

12 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno