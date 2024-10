Sinner si arrende ad Alcaraz nella finale di Pechino

TORINO (ITALPRESS) - Un lavoro di totale apertura e ascolto verso i cittadini, per soddisfare le loro richieste di sicurezza. Al contempo, la priorità delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, sulle cui infiltrazioni al Nord e anche in Piemonte c'è ormai un'ampia letteratura. Sono queste le linee guida indicate dal nuovo questore di Torino […]

ROMA (ITALPRESS) - "Le cause del guasto sono in corso di accertamento, siamo una grande azienda e non accettiamo che questo accada quindi andremo a fondo per capire le cause, è massimo l'impegno di Rfi per questo". Lo afferma Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, in merito al guasto al […]