Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all’esordio, Popyrin al secondo turno e vinto il derby italiano con Pellegrino al terzo. Rublev invece ha eliminato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili. 

 

La sfida tra Sinner e Rublev è in programma oggi, giovedì 14 maggio, alle 13. I due tennisti si sono affrontati in ben dieci precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 7-3. Quattro confronti diretti sono andati in scena sulla terra battuta. Sul rosso, Sinner ha uno score di 3 vittorie e 1 sconfitta. L’ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set. 

 

Sinner-Rublev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Falcone: “Oltre duemila presenze a Etna23′

19 Novembre 2023

Gossip girl, ‘Chuck Bass’ si sposa: la proposta di Ed Westwick in ginocchio tra la neve

29 Gennaio 2024

Andrea Alemanni in lista per essere il nuovo Segretario del PD regionale

15 Novembre 2018
Vittima del dovere

Vittima del dovere, l’incredibile storia di un ex finanziere

21 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno