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Sinner, relax a Montecarlo: ‘paparazzato’… in vespa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si gode le vacanze dopo il Roland Garros 2026. Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno dello Slam di Parigi e si è concesso qualche giorno a Montecarlo prima di volare a Torino per gli esami e le analisi che chiariranno le cause del malessere accusato durante il match con Cerundolo, dove ha iniziato a sentire una sensazione di vomito e un accenno di crampi a causa di un colpo di calore. 

Intanto però, Sinner è stato ‘paparazzato’ in giro per Montecarlo, dove abita, in compagnia della sua vespa. L’azzurro è stato ripreso infatti mentre guidava il suo motorino, rosso fiammante, per le vie del Principato, con il video, postato dall’account monaco_pinoyfrance, che ha fatto rapidamente il giro del web e ha mostrato Jannik in una versione quasi inedita, quella di pilota. 

Un passante ha provato a richiamare la sua attenzione urlando “Jannik!”, ma Sinner non si è girato, accelerando e continuando così per la sua strada.  

 

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