Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz in due set e torna numero 1 del mondo

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Jannik Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 del Principato, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in 2h15′. Al termine di una partita combattuta e condizionata anche dal forte vento, l’azzurro è riuscito a conquistare il suo terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, battendo per la prima volta in stagione il rivale e sorpassandolo al primo posto nel ranking Atp. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

L’altoatesino si aggiudica la prima frazione al tie-break trasformando il secondo set point a disposizione. Nel secondo parziale, Alcaraz prova a riaprire la sfida: lo spagnolo piazza il break e mette la freccia. Sinner va sotto 1-3 ma non si scompone. Rimane in scia, recupera il break (3-3) e piazza l’allungo decisivo. L’azzurro inanella 5 game di fila e fa calare il sipario trasformando il primo match point: titolo e primo posto nel ranking.

Sinner ha raggiunto un’altra finale dopo aver completato il Sunshine Double, vincendo prima a Indian Wells e poi a Miami.

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