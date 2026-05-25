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Sinner, quando gioca al Roland Garros? Data, orario e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros 2026? Il tennista azzurro si prepara a esordire nello Slam parigino, dove al primo turno sfiderà il francese Clement Tabur. Sinner arriva all’appuntamento dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, dove è riuscito a battere Casper Ruud in finale conquistando il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Il francese invece, che avrà dalla sua il sostegno del pubblico, è arrivato al torneo grazie a una wild card. 

 

La sfida tra Sinner e Tabur è in programma domani, martedì 26 maggio, alle ore 20.15, con il match che aprirà la sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Sinner-Tabur, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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