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Sinner, polemica a Madrid: “Bisogna rivedere organizzazione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner polemico a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il tennista azzurro ha battuto il britannico Cameron Norrie imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 7-5 e volando ai quarti del Masters 1000 spagnolo. Al termine della partita però Sinner si è lamentato dell’organizzazione del torneo, dicendosi non soddisfatto degli orari delle partite, soprattutto quelle serali. 

“È stato un orario piuttosto insolito per me, non so quando è stata l’ultima volta che ho giocato alle 11”, ha detto nell’immediato post partita Sinner, “a me non importa l’orario., cerco sempre di dare il massimo. La questione era chi avrebbe giocato alle 16 tra me e Jodar, penso che sia giusto che giochi lui visto che ha finito molto tardi”. 

Poi la stoccata all’organizzazione del torneo: “Penso però che bisogna fare qualche aggiustamento nella programmazione della giornata”, ha spiegato Sinner, “due partite a partire dalle 8 sono molto tardi. Anche se hai un giorno di recupero dopo, resta comunque molto molto tardi. Finisci di giocare all’1.30. Devi mangiare, bisogna fare il trattamento. Si fa molto tardi”. 

 

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