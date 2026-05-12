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Sinner-Pellegrino: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia dei quarti agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida Andrea Pellegrino – in diretta tv e streaming – nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo aver eliminato, dopo il bye del primo turno, Ofner al secondo e Popyrin al terzo turno, mentre Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha superato, nel tabellone principale, Nardi, Fils, ritiratosi per infortunio, e Tiafoe. 

 

La sfida tra Sinner e Pellegrino è in programma oggi, martedì 12 maggio, non prima delle ore 15, con il match che è fissato come il terzo della sessione diurna del Centrale. Tra i due tennisti c’è un solo precedente, datato 2019 e vinto da Sinner nell’Itf sardo di Santa Caterina di Pula. 

 

Sinner-Pellegrino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su Tv8. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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