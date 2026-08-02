Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner paparazzato a Montecarlo… con la sua Ferrari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner paparazzato a Montecarlo… con la sua Ferrari. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon e da un breve periodo di vacanza in Sardegna, dove si è rilassato insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, ha ricominciato gli allenamenti a Monaco per preparare il Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli Us Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena a fine agosto. 

Tra un allenamento e l’altro però, Sinner si è concesso anche qualche momento di svago senza però privilegiare un profilo basso. Dal suo (ricchissimo) garage, l’azzurro ha tirato fuori una Ferrari nera opaca con due strisce gialle sul cofano che ha catturato le attenzioni dei passanti, che hanno ripreso Sinner mentre saliva sull’auto e sfrecciava via, letteralmente, per le strade di Monaco. Il video è diventato rapidamente virale su X e ha confermato la passione di Sinner per le automobili. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, tenta il suicidio: salvato dalla Polizia di Stato

13 Luglio 2018

Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”

30 Aprile 2026

Pomezia, Zoomarine: domenica arriva il rapper “Biondo”

11 Luglio 2018

Il Cimitero Americano a Nettuno celebra il Memorial Day

27 Aprile 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno