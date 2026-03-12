Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Marzo 2026
Meno di un minuto

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.
In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La vita straordinaria di Gianluca Vialli nella serie original di Sky ‘L’uomo della domenica’

5 Dicembre 2023

Costanzo (Humanitas): “Jak inibitori utili in comorbidità di dermatite atopica”

14 Dicembre 2023
covid

80.653 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia

21 Luglio 2022

Umuganda–Cantiere per la Pace e Puliamo il Mondo: fine settimana dedicato al decoro della città di Latina

27 Settembre 2018
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno