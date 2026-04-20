Sinner, il tabellone di Madrid: esordio con qualificato, possibile derby con Musetti in semifinale

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Jannik Sinner si prepara a esordire a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha scoperto tabellone e possibili avversari del Masters 1000 spagnolo – visibile in diretta tv e streaming. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un’impresa del genere con tornei di questo livello.

Obiettivo allungare nel ranking Atp su Carlos Alcaraz, ritiratosi dal torneo ‘di casa’ a causa dell’infortunio rimediato a Barcellona. Ecco il tabellone di Sinner e tutti i possibili avversari.

Jannik Sinner esordirà nel Masters 1000 di Madrid al secondo turno, avendo ricevuto un bye nel primo. A sfidare l’azzurro sarà un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe attenderlo uno tra l’americano Alex Michelsen o il canadese Gabriel Diallo. Ottavi di finale potenziali contro lo statunitense Tommy Paul o il ceco Tomas Machac.

Ai quarti invece attenzione alla sfida con l’australiano Alex De Minaur, il russo Andrej Rublev o il brasiliano Joao Fonseca, già battuto, seppur con qualche difficoltà, a Indian Wells. In semifinale ad attendere Sinner potrebbe esserci l’americano Ben Shelton, che ha battuto Flavio Cobolli nella finale dell’Atp di Monaco di Baviera, il francese Arthur Fils, fresco vincitore a Barcellona, o il derby azzurro con Lorenzo Musetti.

Soltanto in finale infine la sfida con la seconda testa di serie del torneo, il tedesco Alexander Zverev, oppure con il russo Daniil Medvedev o ancora con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Quando giocherà Sinner a Madrid? Ecco tutte le possibili date dei match del numero uno nel Masters 1000 spagnolo:

Secondo turno venerdì 24 o sabato 25 aprile

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile

Ottavi di finale martedì 28 aprile

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile

Semifinali venerdì 1 maggio

Finale domenica 3 maggi

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