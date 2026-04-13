Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner, festa a Montecarlo con… Briatore. Poi ‘scappa’ con Laila Hasanovic

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Serata di festeggiamenti a Montecarlo per Jannik Sinner con… Flavio Briatore. Il tennista azzurro ha vinto il Masters 1000 del Principato battendo Carlos Alcaraz in finale, dominato in due set 7-6 (5), 6-3, e riprendendosi così il numero 1 del ranking Atp. 

I festeggiamenti di Sinner e del suo team sono andati in scena fino a tarda sera, trascorsa nei locali di Montecarlo. In compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, l’azzurro si è concesso una cena in uno dei ristoranti più rinomati del Principato, dove ha incontrato anche Flavio Briatore. 

L’imprenditore ci ha tenutoa salutare calorosamente Sinner, dandogli prima un abbraccio e poi un affettuoso buffetto sulla guancia. Un saluto rapido, con Jannik che è poi ‘scappato’ su una macchina in compagni di Laila. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

rialzo del fatturato industriale

Produzione industriale, Codacons: Pesante battuta d’arresto per Industria

13 Aprile 2023

Femminicidio Angela Scuto, dopo 12 anni ergastolo all’ex compagno della madre

16 Gennaio 2024

Cgil e Uil: “Confermato sciopero generale 17 novembre”

13 Novembre 2023

M5S, Follini: “Rifletta su errori, cinico silenzio dopo show Grillo”

19 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno