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Sinner e l’infortunio di Alcaraz: “Lui sfortunato, sta vivendo momento difficile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner tende la mano a Carlos Alcaraz. Oggi, lunedì 25 maggio, alla vigilia del suo debutto nel Roland Garros 2026 contro Tabur, il tennista azzurro ha parlato dell’infortunio del tennista spagnolo, costretto a saltare, dopo Madrid e Roma, anche lo Slam parigino e Wimbledon a causa di un problema al polso rimediato a Barcellona. 

“È stata una notizia davvero spiacevole, ovviamente. È stato davvero sfortunato”, ha detto Sinner a ‘ParisMatch’, “lo conosco molto bene anche dal punto di vista personale e sta attraversando un momento difficile”.  

“Questo è lo sport e lo sport è imprevedibile”, ha continuato Sinner, “gli infortuni vanno e vengono. Alcaraz è ancora molto giovane e ora la priorità principale deve essere guarire al 100% senza affrettare le cose”. 

Sinner ha poi parlato del possibile boicottaggio degli Slam, se non aumenterà il montepremi per i tennisti: “Senza gli atleti i tornei non sono possibili da organizzare”, ha detto l’azzurro, “non è solo per noi giocatori top 10, ma anche per le persone che sono nella top 100, 180, 190. Chiediamo più montepremi, ma anche la pensione, che è molto importante, e di partecipare ad alcune decisioni dei tornei”. 

 

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