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Sinner e l’imbarazzo durante intervista: “Ci stai mentendo?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Imbarazzo nel post partita per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 24 giugno, il tennista azzurro ha battuto Cameron Norrie nel torneo esibizione ‘Giorgio Armani Tennis Classic’ di scena a Londra, prendendo confidenza con l’erma in vista di Wimbledon 2026, al via lunedì 29 giugno. 

Al termine della partita, vinta con un doppio 6-3, Sinner si è fermato, come sempre, a parlare dal centro del campo, dove l’intervistatrice lo ha messo un po’ in difficoltà. “Cosa stavi provando lì fuori?”, gli ha chiesto, provocando l’imbarazzo dell’azzurro: “Non lo so”, ha risposto iniziando a ridere. “Non ci stai mentendo vero?”, ha replicato l’intervistatrice, tra le risate di tutto il pubblico e dello stesso Sinner. 

Dopo il siparietto, Sinner ha parlato delle sue sensazioni dopo la prima partita giocata sull’erba: “”L’atmosfera è molto bella, anche se fa molto caldo”, ha detto l’azzurro, “ringrazio tutti per essere venuti, è sempre bello giocare qui. Non c’ero mai stato e devo dire che mi piace molto. È vero che è un match di esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista della prossima settimana”.  

“Su erba mi trovo bene, mi sto allenando su questa superficie da quasi una settimana. Ci sono parti del campo dove è più rapido e altre meno”, ha spiegato Sinner, che poi ha aperto l’album dei ricordi, “pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello. Le due settimane di Wimbledon hanno significato tanto per me, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà, anche se spero nello stesso epilogo. Ho sempre detto che questo per me è il torneo più speciale”. 

 

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