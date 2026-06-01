Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner e il ko al Roland Garros, Isner: “Colpa dei capelli rossi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il ko di Jannik Sinner è colpa dei capelli rossi, parola di John Isner. L’ex tennista americano, oggi opinionista nei diversi tornei del circuito, ha commentato negli studi di Eurospost la sconfitta dell’azzurro nel secondo turno del Roland Garros 2026, arrivata in cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. 

“Penso sia piuttosto evidente che Sinner fosse in un momento di forma incredibile”, ha detto Isner, “merito anche del suo team che svolge un lavoro eccezionale nel prepararlo agli impegni attraverso dieta e idratazione. Credo però che il suo corredo genetico non gli renda un gran favore”. 

Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla sua carnagione chiara e ai capelli rossi: “Se parlate con atleti che hanno la pelle chiara e i capelli rossi, vi accorgerete che faticano molto con il caldo”, ha spiegato Isner, “c’è qualcosa, in questa combinazione, che rende più difficile raffreddare il corpo, rendendoli più vulnerabili in queste condizioni afose”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cop28 Dubai, Meloni: “No a cibo laboratorio per i poveri e sano per i ricchi”

1 Dicembre 2023

Caso Lucarelli, Cerasa sul Foglio contro gogna social e Fedez approva

16 Gennaio 2024

Roma-Genoa 2-1, giallorossi di nuovo terzi in classifica

18 Aprile 2018

Internazionali, Gauff vuole… cambiare i punti del tennis: “Non hanno senso”

15 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno