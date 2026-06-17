Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner, allenamenti ‘sotto controllo’: per Jannik nuovi test con sensore glicemico al braccio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il sensore glicemico comparso sul braccio sinistro di Jannik Sinner ha subito attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori dopo che oggi, mercoledì 17 giugno, una foto del numero uno al mondo è diventata virale sui social. Il dispositivo, utilizzato per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici, rientra nella serie degli accertamenti medici a cui il fuoriclasse azzurro si sta sottoponendo dopo i controlli effettuati al San Raffaele di Milano la settimana scorsa. 

Dopo gli esami del sangue e i test cardiologici, lo staff medico che segue il numero uno ha deciso di approfondire anche il monitoraggio dei livelli di glucosio e della risposta insulinica durante gli allenamenti. L’obiettivo è capire se possano esserci spiegazioni fisiologiche dietro al calo fisico accusato durante il match contro Cerundolo al Roland Garros. 

Si tratta, insomma, di prassi. Il monitoraggio glicemico rappresenta solo un ulteriore tassello nell’analisi delle condizioni di Jannik e servirà a individuare eventuali fattori di incidenza sul rendimento del campione altoatesino.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cortellesi sbanca al box office, ‘C’è ancora domani’ sfiora i 19 milioni di euro totali

20 Novembre 2023

Parco dei Castelli Romani, Funghi epigei: prodotti del sottobosco da non sottovalutare

19 Settembre 2018

Sinner eliminato, Fazio triste per Jannik al Roland Garros

29 Maggio 2026
Marino

Trastevere, furti seriali in centri commerciali e abitazioni: 11 arresti

24 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno