Sinistra Civica Ecologista Municipio X – Sinistra Italiana:  Servono anticorpi contro i rigurgiti fascisti e totalitari, approvata in Municipio X un’importante Mozione.

Grazie all’ANPI e a tutte le realtà, anche partitiche, che hanno contribuito alla stesura del testo, abbiamo approvato in Municipio X una Mozione dichiaratamente “antifascista” e antitotalitarista incardinata al regolamento capitolino di recente approvazione per la gestione del patrimonio. Parliamo espressamente del “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale” il quale, all’Art.1 comma 5, recita che “Roma, Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, mette in atto anche nella gestione del suo patrimonio i principi della democrazia, dell’antifascismo, del rifiuto della violenza e della lotta contro ogni discriminazione”. Qualcuno durante l’intensa discussione in Aula si è domandato quale necessità ci fosse di discutere una Mozione come questa, qualcun’altro ha derubricato il documento come inutile, superfluo, nella misura in cui il fascismo di fatto è qualcosa da relegare al passato, qualcosa che non esiste più perché il tempo ne ha consumato gli spigoli vivi. Niente di più falso. Siamo circondati da atteggiamenti e linguaggi revisionisti, da iniziative di chiara matrice fascista e nazista, da comportamenti violenti frutto di un incoraggiamento “culturale” qualunque interpretazione si dia della parola “cultura”. Derubricare la recrudescenza di atteggiamenti e di comportamenti violenti e antidemocratici, allontanare l’attenzione da questi temi, è un errore molto grave. Basti pensare a quanto accaduto in Municipio III dove nei locali dell’associazione Gruppo Idee, fondata da Luigi Ciavardini, ex Nar e condannato per la strage di Bologna, è in programma la festa concerto “Spqr Skin”. La festa, prevista per abato 20 maggio, ha in scaletta anche l’esibizione della band nazi rock Gesta Bellica. Ovviamente l’Amministrazione cittadina e municipale è prontamente intervenuta al fine di vietare questo concerto di chiara matrice neonazista. Ecco a cosa servono le Mozioni di ispirazione dichiaratamente “antifascista” e antitotalitarista, servono a fermare la “bancarotta” dei valori costituzionali che sono la base del nostro vivere civile.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio X – Sinistra Italiana