Sicurezza, Santori-Bruognolo (Lega): Campidoglio istituisca commissione sicurezza urbana contro illegalità e degrado

“La Lega chiede maggiore attenzione e coordinamento istituzionale per la sicurezza dei cittadini, la cui qualità della vita è da anni troppo spesso compromessa dall’illegalità diffusa e dal degrado urbano. La sicurezza è un diritto primario che è dovere delle istituzioni tutelare: a questo scopo è necessaria la creazione di una ‘Commissione assembleare speciale sicurezza urbana’ che lavori in stretto contatto con l’Assessorato competente”. Sono le parole del capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori e del segretario provinciale della Lega Roma Sud Tony Bruognolo. La richiesta di una nuova Commissione dedicata alla sicurezza urbana è contenuta in una lettera indirizzata alla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli dal capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. “La Commissione, mai istituita dai sindaci precedenti Marino e Raggi, avrebbe funzioni propositive, di sensibilizzazione civica e analisi delle diverse norme e tematiche organizzative legate alla sicurezza pubblica, e agevolerebbe il lavoro finalizzato a garantire la sicurezza di tutti i romani. Siamo certi dell’attenzione che la presidente Celli dedicherà a questa proposta anche perché la sicurezza urbana non è contemplata in nessuna delle commissioni esistenti e auspichiamo l’avvio di un percorso che porti ad attivare rapidamente questo nuovo team istituzionale”, concludono Santori e Bruognolo.

