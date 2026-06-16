Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sicurezza, Massucci (Questura Roma): “Dalle periferie passa quella della collettività”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il concetto di sicurezza urbana è un approccio in continua evoluzione, anche grazie a interventi governativi che mirano a correggere strutturalmente le cause dell’insicurezza”. Lo ha detto Roberto Massucci, questore di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso nella Capitale dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia e dedicato al contributo di istituzioni, professionisti e imprese per la sicurezza delle città. Secondo Massucci, il tema della sicurezza richiede un approccio integrato e il coinvolgimento di competenze diverse. “Le collaborazioni con gli ordini professionali, che apportano il proprio know-how tecnico, sono fondamentali”, ha sottolineato. 

Il questore di Roma ha richiamato anche il rapporto tra qualità degli spazi urbani e comportamenti sociali. “La psicologia sociale ci insegna che l’ambiente impatta significativamente sul comportamento delle persone”, ha osservato, evidenziando il valore delle iniziative che favoriscono il confronto tra istituzioni e professionisti. “Queste iniziative di incontro ci permettono di mettere in campo quella che definisco una operazione di sartoria sociale: un filo che unisce azioni convergenti per rivedere la sicurezza sul territorio”, ha spiegato. 

Per Massucci, l’attenzione alle aree più fragili rappresenta una condizione essenziale per migliorare la sicurezza complessiva della città. “Partire dalle periferie è la precondizione principale per la sicurezza di una grande collettività come quella romana”, ha affermato. “L’azione delle forze dell’ordine deve essere supportata da strategie di visione e correzione strutturale, attivando un percorso di miglioramento continuo per la sicurezza di tutti”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: “Integrità competizione a rischio”

23 Aprile 2026
Eco Sport Day

Eco Sport Day 2026, boom di presenze ad Aprilia per l’evento che unisce sport, ambiente e territorio (FOTO)

17 Maggio 2026

Latina, donazione organi: la propria volontà viene registrata nella carta di identità

3 Ottobre 2018

Atp Acapulco 2024, Arnaldi batte Fritz e vola agli ottavi

27 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno