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Si getta in auto con la moglie nel porto di Cattolica durante una lite, coppia salvata dai passanti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Attimi di paura a Cattolica, dove un uomo si è gettato in auto nel porto canale al culmine di una lite con la moglie seduta accanto. I due sono poi stati soccorsi e aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua. E’ successo oggi poco dopo le 17. Una volta portati entrambi in salvo a terra, l’uomo è fuggito e i carabinieri hanno subito avviato le ricerche. A quanto si apprende il marito era stato arrestato ieri sera per resistenza dai carabinieri che erano intervenuti per una lite nell’abitazione della coppia a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini. 

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