Si blocca treno a Milano sotto il sole, 300 passeggeri senza aria condizionata

(Adnkronos) –

Un treno regionale è rimasto bloccato questo pomeriggio all’altezza di piazza Sire Raul, a Milano, vicino alla stazione di Lambrate. I 300 passeggeri a bordo sono rimasti bloccati al caldo senz’aria condizionata per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, con tre mezzi, la protezione civile, la polizia locale e la Polfer.

Rfi sul suo sito informa gli utenti che “dalle 15.30 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per accertamenti tecnici alla linea elettrica” e rassicura sul fatto che “è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi”. Trenord annuncia “ritardi medi di 40 minuti, possibili variazioni di percorso e cancellazioni”.

Nel pomeriggio è iniziato il trasbordo su un altro convoglio dei circa 300 passeggeri. Il 118 è intervenuto per eventuali emergenze legate al caldo estremo e la protazione civile ha distribuito bottigliette d’acqua. Non ci sarebbero però – a quanto apprende l’Adnkronos – situazioni di particolare criticità.

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