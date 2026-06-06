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Sharone Stone, la diagnosi e la rottura col marito: “Non voleva l’operazione al seno”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Mi volevano operare al seno per una doppia mastectomia. Io sapevo di non avere il cancro e avevo ragione, erano tumori benigni”. Sharon Stone racconta al podcast Person Who Believed il dramma vissuto con l’intervento a cui si è sottoposta in passato. L’attrice oggi 68enne ha riavvolto il nastro fino al 2000, quando si trovò a dover fronteggiare una diagnosi rivelatasi errata. “Uno dei tumori era più grande dell’intero seno sinostro. Il medico è venuto a casa mia e mi ha detto: ‘Pensiamo che dovrebbe sottoporsi a una mastectomia bilaterale. La situazione è davvero grave e di solito, quando il tumore è così esteso, sappiamo già prima di intervenire che si tratta di un cancro'”. 

L’attrice era certa che i tumori non fossero maligni: “Ho detto: ‘Non ho il cancro'”, ricorda. “Non spetta a lei deciderlo”, la risposta del medico in un botta e risposta ricostruito nell’intervista. “Io ho replicato: ‘Certo che posso. Posso deciderlo io. Decido io'”, spiega la star. Alla fine, “avevo deciso di sottopormi a una mastectomia bilaterale perché non avevo intenzione di correre rischi”. 

“Mio marito disse: ‘È ridicolo’. Si alzò e uscì dalla stanza”. Non voleva “che mi sottoponessi a una mastectomia bilaterale. Era furioso”, racconta l’attrice, sposata con Phil Bronstein tra il 1998 e il 2004. La situazione, di fatto, ha posto “fine al matrimonio. Mio marito aveva chiuso con me in quel momento. Era finita. Era finita. Era finita e basta. Pensava che fossi ridicola. Pensava che fossi sciocca. Pensava che prendessi troppe decisioni da sola”. 

I tumori si sono rivelati effettivamente benigni e la doppia mastectomia non è risultata necessaria. La paziente, però, è stata comunque sottoposta ad un intervento nel quale le sono state impiantate protesi di dimensioni maggiori a quanto concordato. “Quando mi hanno tolto le bende, ho scoperto di avere un seno di una taglia in più”, racconta nella sua autobiografia del 2021, The Beauty of Living Twice. Il chirurgo “aveva cambiato il mio corpo a mia insaputa e senza il mio consenso”. 

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