Shaila Gatta: “Ti amo tantissimo, fidati di me”. L’inaspettata reazione di Lorenzo Spolverato

Per Lorenzo Spolverato è stato un compleanno particolare ma ricco di emozioni quello che ha trascorso nel tugurio del Grande Fratello. Costretto a vivere in tugurio fino a lunedì 2 dicembre, giorno della messa in onda della nuova puntata, insieme a Yulia, Mariavittoria, Stefano e Alfonso, Lorenzo ha potuto festeggiare il 28esimo compleanno a distanza con gli altri concorrenti. Nonostante abbia chiesto di poter riabbracciare, anche per pochi secondi, Shaila Gatta, il Grande fratello gli ha concesso solo di poter vedere gli inquilini della casa attraverso un oblò.

Allo scattare della mezzanotte, così, Lorenzo è uscito dal confessionale tornando in tugurio dove è stato accolto da Mariavittoria, Yulia, Alfonso e Stefano che hanno organizzato per lui una piccola festa. Mentre si accingeva a stappare una bottiglia, si è alzata la tenda dell’oblò permettendo, così, ai tuguriati di brindare con gli altri inquilini nonostante la separazione coatta. Lorenzo, così, si è avvicinato al vetro appoggiando la mano all’oblò per mostrare la sua vicinanza a Shaila che è scoppiata a piangere che avrebbe voluto festeggiare con lui.

Shaila, poi, ha ritrovato il sorriso quando Lorenzo ha ricevuto dal Grande fratello i regali che gli ha fatto la fidanzata ovvero un bracciale verde (il suo colore preferito), una torta fatta da lei e un cartellone con un sole perché entrambi si definiscono il sole dell’altro e una lettera. I due, poi, si sono ritagliati del tempo da soli e, seppur separati da una porta, si sono lasciati andare a parole importanti.

La reazione di Lorenzo Spolverato alle parole d’amore di Shaila Gatta

“Mi manchi tantissimo”: comincia così la dichiarazione d’amore di Shaila Gatta che chiede a Lorenzo di avvicinarsi ogni giorno alla porta per potersi parlare. “Mi fa male sentirti solo per qualche minuto“, ammette il modello milanese che ha scelto di evitare il contatto con la fidanzata fino al momento di ricongiungersi per non soffrire.

“Io sono tanto innamorata di te. Ho scelto di stare con te. Vorrei darti un bacio e stare con te è la cosa più bella che potevo scoprire qua dentro. Sono tornata ad essere bambina, mi sento viva, completa con te e quando non ci sei non mi sento così al cento per cento.”, dice Shaila mentre Lorenzo scoppia a piangere.

S: “ti amo tantissimo” Io come lollo💀😍🎉 Io vi shippo troppo siete la mia m***a!#shailenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/DiTomA9aWB — ENgi (@Eeeenggggiiii) November 27, 2024

“Sei il regalo più grande di questa esperienza, mi fai piangere come un bambino”, risponde Lorenzo tra le lacrime. “Mi sono innamorato di te, sei la donna che vorrei. Non ti farò mai mancare nulla”, dice ancora Lorenzo che, tuttavia, ammette di avere una grande pausa del sentimento che prova per la fidanzata. “Fidati di me”, dice ancora Shaila. “Spero di vederti presto“, conclude Lorenzo.