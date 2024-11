Lorenzo Spolverato, dopo la dichiarazione d’amore di Shaila Gatta arriva il gesto estremo

Lorenzo Spolverato, dopo aver ascoltato le parole d’amore di Shaila Gatta, prende una decisione drastica per non soffrire.

Complice la separazione forzata a causa della permanenza di lui nel tugurio, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno finalmente ammesso di essersi innamorati. Dopo essersi avvicinati sin dal secondo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024, superata la fase di confusione che aveva portato Shaila ad avvicinarsi a Javier Martinez, da più di un mese, Lorenzo e Shaila fanno coppia fissa.

Il rapporto tra i due è cresciuto sempre di più anche se entrambi hanno sempre preferito non parlare d’amore. Tutto, però, è cambiato quando il Grande Fratello ha deciso di separare le coppie mandando Lorenzo in tugurio insieme ad Alfonso, Mariavittoria, Yulia e Javier. Stando lontana dal modello milanese, Shaila, tra le lacrime, ha ammesso di essersi innamorata di Lorenzo che, però, è rimasto all’oscuro di tutto fino alla puntate serale con Alfonso Signorini in seguito alla quale ha preso una decisione estrema.

Lorenzo Spolverato e la scelta per amore di Shaila Gatta al Grande Fratello

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato ha scoperto da una clip l’amore che Shaila Gatta prova nei suoi confronti. “Lui mi dice, e questa cosa mi fa soffrire, perché io. Ma come perché io, perché sono innamorata di te solo che tu non lo sai“, le parole di Shaila che, poi, in seguito ad un gioco ha potuto riabbracciare Lorenzo per tre minuti. Durante i tre minuti, Shaila ha ammesso di sentire profondamente la sua mancanza, di sentirsi una persona migliore e piena d’amore. “Mi sono innamorata di lei”, ha ammesso Shaila.

Prima dei saluti e di tornare in tugurio, Lorenzo, sottovoce, si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per la ballerina. “Forse, e dico forse per non essere così vulnerabile, mi sono innamorato anche io di te….Ti amo”.

Dopo aver scoperto di dover restare in tugurio fino a lunedì 2 dicembre, non potendo vedere Shaila e potendola solo vedere al suono della sirena del Grande Fratello, Lorenzo ha deciso di non avvicinarsi alla porta e all’oblò evitando ogni contatto con Shaila per non soffrire ancora di più. Lorenzo, infatti, ha ammesso che si sta innamorando sempre di più di Shaila, di vivere il rapporto in modo passionale e di stare male al pensiero di non poterla abbracciare.