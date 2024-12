Shaila Gatta devastata al Grande Fratello per Lorenzo Spolverato: l’inaspettato gesto di Mariavittoria

Shaila Gatta devastata al Grande Fratello per la rottura con Lorenzo Spolverato: lei crolla e Mariavittoria fa un gesto inaspettato.

Momento difficile per Shaila Gatta che ha avuto un vero e proprio crollo dopo la rottura da Lorenzo Spolverato. Innamoratissima del modello milanese con cui la storia è partita ufficialmente dopo la partenza di entrambi per il Gran Hermano in Spagna, Shaila non riesce a rassegnarsi all’idea di aver perso Lorenzo che continua a non sentirsi compreso nelle sue fragilità, in primis la gelosia, dalla ballerina.

Convinto di non poter stare con lei nonostante l’amore, Lorenzo, nel corso di un confronto, le aveva proposto di essere amici. Una proposta che ha fatto infuriare Shaila che, tuttavia, ha deciso di rendere la situazione più leggera fingendo di aver accettato il rapporto di amicizia. Uno scherzo che ha permesso a Shaila di riavvicinarsi a Lorenzo e di avere l’ennesimo confronto che, però, si è concluso con incomprensioni e una rottura che appare definitiva. La mattinata, così, è partita nel peggiore dei modi per la ballerina che si è lasciata andare alle prime lacrime appena sveglia.

Shaila Gatta crolla: Mariavittoria Minghetti la aiuta così

Mentre si preparava per la giornata nella zona beauty, Shaila Gatta è crollata e, davanti allo specchio, ha cominciato a piangere. Ad accorgersi di tutto è stata Mariavittoria Minghetti che, dispiaciuta nel vederla soffrire, ha deciso di aiutarla. Mariavittoria che è stata una delle più dure nei confronti di Shaila non credendo al suo sentimento per Lorenzo, ha ammesso di essersi riceduta e di vedere un amore profondo tra Shaila e Lorenzo.

Decisa ad aiutare la ballerina, Mariavittoria ha provato a parlare con Lorenzo spiegandogli che Shaila sta soffrendo totalmente. Mariavittoria, in particolare, ha provato a far capire a Lorenzo che Shaila si sta sentendo nuovamente sbagliata in una relazione.

“Te lo dico io pensa io, vengo da te per dirti ok vuoi tempo ma questa ragazza é devastata piange dalla mattina alla sera. Non state adottando la modalità giusta”, le parole di Mariavittoria. “Deve spogliarsi anche lei delle sue fragilità“, risponde Lorenzo convinta che Shaila faccia troppa fatica ad ammettere determinate cose come la gelosia. Di fronte alle parole di Mariavittoria, tuttavia, Lorenzo sembra pronto ad abbassare leggermente le difese soprattutto di fronte alle seguenti parole della Minghetti: “Ti prego Lorenzo fai un passo indietro sta male come un pulcino accartocciato bagnato. Sembra un pellegrinaggio, vanno da lei tutti. Prendila, abbracciala e dille ti amo alla follia, per me sei tutto, va tutto bene”.

