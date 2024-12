Lorenzo rompe con Shaila al Grande Fratello, una furia contro di lei: “Mi hai stancato”, poi il gesto inaspettato

Colpo di scena al Grande Fratello, Lorenzo si è scagliato contro Shaila e l’ha praticamente lasciata, poi è accaduto l’impensabile.

Tra Shaila e Lorenzo negli ultimi giorni non sono mancate discussioni, la coppia si è trovata più volte a litigare ed è venuto fuori un carattere molto geloso di Spolverato. Nell’ultima discussione il modello milanese ha letteralmente sbottato contro l’ex velina, decidendo di lasciarla.

La Gatta era lì incredula e ha ascoltato tutte le sue parole, poi è accaduto ciò che nessuno si sarebbe immaginato dopo la sfuriata di Lorenzo.

Cosa sta accadendo nella casa tra Shaila e Lorenzo

Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere con Shaila, nel corso di una discussione nata in seguito a un ballo dell’ex velina con Alfonso, il modello milanese non ci ha visto più e si è scagliato contro di lei. Le ha detto che era entrato nella casa felice e adesso non lo è più, lei lo rende pesante e per questo ha voluto chiudere. “Basta, se sei così non mi piaci, finiamola qui“.

Parole che hanno spiazzato non poco Shaila, che gli ha subito risposto: “Sei ridicolo“. I due sembrava si fossero definitivamente lasciati o comunque mandati a quel paese in malo modo. Tant’è che Shaila parlando con alcuni inquilini ha sottolineato tutto il suo dispiacere, spiegando di non “volerlo più vedere” e dicendo di “scegliere sempre le persone sbagliate”. Tutte parole che hanno lasciato credere quasi a qualcosa di definitivo, del resto – sebbene abbiano avuto altre liti – questa è stata sicuramente la più dura, dove sono volate parole importanti.

Poi nel corso della serata hanno avuto un nuovo confronto in cui hanno parlato praticamente di fiducia e del fatto che a lui manchi, si sono scambiati un abbraccio, a dimostrazione che le cose potrebbero tornare al loro posto. Anche se l’ex velina adesso, dopo la delusione provata nel corso della prima lite furiosa, pare che abbia deciso di mettere alla prova Lorenzo, prendendosi un po’ gioco di lui per convincerlo a fidarsi di lei. Praticamente un piano per tenerlo un po’ sulle spine, un comportamento che forse l’ex modello non si aspetta. Intanto proprio Spolverato sarebbe dispiaciuto della reazione così dura avuta con Shaila e ne avrebbe parlato agli altri inquilini.

A questo punto non ci resta di vedere cosa accadrà tra i due e se alla fine – cosa molta probabile – torneranno serenamente assieme. Fino a qualche giorno fa parlavano entrambi d’amore, per cui sarebbe difficile immaginare una rottura netta.