Shaila contro la madre a ruota libera, il racconto in lacrime del dramma vissuto: “Gli uomini mi obbligavano a…”

Shaila è ancora molto scossa dalle parole della madre e ha in uno sfogo ha confessato in lacrime cosa ha dovuto subire quando era piccola.

Shaila Gatta non riesce a credere alle parole dure che la madre ha avuto nei suoi confronti quando nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì sera è entrata nella casa. L’ex velina in lacrime ha raccontato a Lorenzo cosa è stata costretta a subire da alcuni uomini quando era molto piccola.

Un racconto drammatico che ha sconvolto il suo fidanzato, la concorrente è apparsa molto provata nel ricordare quello che le è accaduto. Una confessione inaspettata di cui, vista la gravità, è molto probabile che se ne parlerà la prossima puntata.

Shaila accusa la madre e poi confessa la sofferenza provata da piccola

Shaila non riesce a capacitarsi di quanto le ha detto la madre, non le è piaciuto che le abbia detto che “si deve vergognare” e come ha pensato di smuoverla. La concorrente non si aspettava proprio un simile atteggiamento e parlandone con Lorenzo ha praticamente attaccato la mamma.

Ha spiegato al fidanzato che la madre non saprebbe molte cose di se, di come se la sia sempre vista da sola. Per questo non capisce perché invece di dirle “sono fiera di te”, l’ha criticata brutalmente davanti a tutti. E tra le tante cose che la madre non saprebbe c’è anche il dramma che Shaila ha vissuto quando è stata costretta a subire le avances di uomini molto più grandi di lei.

Una confessione davvero inaspettata: “Sapessi quante cose mi sono vista da sola di cui mi sarei dovuta vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano. Che ca**o ne sa mia mamma? Altro che vergognare, io sono fiera di me, di tutto. Che ne sa di cosa ho dovuto vivere? Non lo sa, non c’era“, questo il racconto drammatico di Shaila.

La ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando queste sofferenze, ha ribadito di essere molto fiera di se stessa e anche degli errori che ha commesso. Per questo non riesce a digerire le parole della madre, inizialmente non sembrava avesse avuto questa reazione, poi però è esplosa ed è andata a ruota libera.

Con molta probabilità Signorini potrebbe decidere di far incontrare nuovamente Shaila e la madre per avere un chiarimento, staremo a vedere.