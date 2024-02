Sgarbi: “Mi dimetto da sottosegretario”

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla Cultura. E' quanto ha annunciato oggi lo stesso critico d'arte dal palco dell'evento 'La ripartenza – liberi di pensare', organizzato da Nicola Porro. "Comunico ai giornalisti, che se lo potevano aspettare, che mi dimetto da sottosegretario con effetto immediato. Scriverò una lettera alla Meloni". "Io sono solo Vittorio Sgarbi, non sono più sottosegretario. Non voglio essere sottosegretario" ha detto. "Mi dimetto e lo faccio per voi", aggiunge Sgarbi, parlando alla platea che stava seguendo la sua lecture su Michelangelo. "L'Antitrust – ha spiegato – ha mandato una molto complessa e confusa lettera, dicendo che, avendo accolto due lettere anonime che ha inviato all'Antitrust il ministro della Cultura, io non posso fare una conferenza da Porro”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

