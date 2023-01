Serie A, S.S. Lazio – A.C. Milan: Le indicazioni della Polizia di Stato ai tifosi  per raggiungere lo stadio  Olimpico

Fisio fit

In occasione dell’incontro di calcio tra la S.S. Lazio e l’A.C. Milan, in programma domani 24 gennaio alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico, la Questura di Roma ha stilato una brochure per consentire ai tifosi un agevole afflusso all’impianto sportivo.

Casello Autostradale consigliato: Roma NORD

Uscita n. 1 del GRA S.S. Aurelia –

Direzione Centro

Arrivi a bordo di PULLMAN e AUTOVETTURE

Itinerario dal GRA allo Stadio

Casello Roma Nord – Diramazione Roma Nord A1 – G.R.A.

(corsia esterna) – Aurelia direzione centro – Piazza S.G.

Battista della Salle – Piazza Irnerio – via Baldo degli Ubaldi

– via Angelo Emo – via Candia – viale Giulio Cesare – via

Barletta – viale Angelico – Maresciallo Giardino –

Lungotevere della Vittoria (area parcheggio dedicata)