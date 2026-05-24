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Serie A, oggi Torino-Juventus – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – nel derby della Mole dell’ultima giornata di campionato. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una qualificazione in Champions che al momento appare complicatissima (la Juve ha 68 punti, come il Como quinto, ed è a -2 da Milan e Roma). 

 

Nella partita delle 18 il Napoli ha battuto l’Udinese 1-0. 

 

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