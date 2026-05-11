Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Napoli-Bologna – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna nel monday night della 36esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall’Ara contro il Cagliari. Calcio d’inizio alle 20:45 

Dove vedere Napoli-Bologna? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Pisa, domenica 17 maggio alle 15. Alla stessa ora si giocherà Atalanta-Bologna. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lazio, allerta meteo avverso dalle prime ore di sabato 27 ottobre 2018 e per le successive 24–36 ore

27 Ottobre 2018

Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: “Integrità competizione a rischio”

23 Aprile 2026

Premio Navarro-Valls a Lina Tombolato Doris e a Nicolò Govoni

8 Luglio 2024
Foto: F.C. Inter

Roma-Inter 0-1, la risolve l’argentino Latauro Martinez

20 Ottobre 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno