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Serie A, oggi Lazio-Pisa – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 23 maggio, i biancocelesti ospitano il Pisa nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 51 punti, arriva dalla sconfitta dell’ultimo turno nel derby contro la Roma. I toscani, ultimi, sono già retrocessi in Serie B dopo una sola annata. 

Dove vedere Lazio-Pisa? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport.  

 

Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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