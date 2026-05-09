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Serie A, oggi Lazio-Inter – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Lazio ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 36esima giornata di campionato, in quello che sarà antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Cremonese, battuta in rimonta allo scadere 2-1, mentre i nerazzurri hanno appena vinto il loro 21esimo scudetto superando il Parma 2-0 a San Siro. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio è attesa dal derby con la Roma mentre l’Inter ospiterà l’Hellas Verona. 

 

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