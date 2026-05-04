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Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti affrontano la Cremonese allo Zini in una delle partite della 35esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, finalista in Coppa Italia, con un successo potrebbe avvicinarsi al settimo posto in classifica dell’Atalanta (Dea a quota 55, biancocelesti a 48). I grigiorossi vanno invece a caccia di punti cruciali in ottica salvezza, visto che sono al momento terzultimi a 28 punti: il Lecce, quartultimo, è a quota 32 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Lazio, in campo oggi alle 18:  

CREMONESE (4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Payero, Maleh, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo 

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri 

Cremonese-Lazio sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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