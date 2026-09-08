Serie A, le decisioni del Giudice sportivo: squalifica di due giornate a Tedesco, inibizione per Saputo

(Adnkronos) – La quarta giornata di Serie A si avvicina e arrivano le prime indicazioni sul fronte disciplinare. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche dopo il terzo turno di campionato, archiviato con il successo al fotofinish della Lazio contro l’Udinese. La Serie A tornerà ora in campo venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, prima partita di un fine settimana che si chiuderà lunedì 14 settembre con Inter-Udinese, in programma alle 20.45.

Sarà soltanto uno il giocatore costretto a saltare la prossima giornata di Serie A per squalifica. Si tratta di Gianluca Gaetano dell’Atalanta, espulso al termine della gara contro la Roma per aver rivolto all’arbitro un’espressione “gravemente irrispettosa”. Per il centrocampista nerazzurro, oltre alla squalifica, è arrivata anche un’ammenda di 10mila euro.

Un solo allenatore è stato squalificato nel corso della terza giornata. Si tratta di Domenico Tedesco, tecnico del Bologna, espulso per aver rivolto all’arbitro – al 49′ – un’espressione gravemente irrispettosa dopo l’espulsione, reiterando tale atteggiamento anche negli spogliatoi a fine partita. Il tecnico rossoblù ha rimediato due giornate e dovrà pagare un’ammenda di 5mila euro. A complicare la situazione in casa Bologna non c’è solo la squalifica di Tedesco: il Giudice Sportivo ha adottato un provvedimento anche nei confronti del presidente Joey Saputo. Per lui, un’inibizione fino al 30 settembre 2026. Una sanzione inflitta per il comportamento tenuto dal numero uno degli emiliani al termine della gara pareggiata 2-2 con il Sassuolo: Saputo avrebbe rivolto un’espressione gravemente offensiva agli ufficiali di gara sul terreno di gioco, reiterando poi lo stesso atteggiamento nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Per quanto riguarda le società, multa di 4mila euro per il Venezia. Poi 3mila per il Milan, 2mila per la Roma e 1500 euro per Bologna e Genoa.

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