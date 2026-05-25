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Serie A, le date della nuova stagione: si riparte il 23 agosto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Con la stagione 2025/26 ormai in archivio, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato oggi, lunedì 25 maggio, il calendario della Serie A 2026/27. Il prossimo campionato scatterà domenica 23 agosto 2026 e si chiuderà domenica 30 maggio 2027. Nel corso della stagione sono già previsti due turni infrasettimanali. 

Come nelle ultime annate, il calendario sarà scandito dalle pause dedicate agli impegni delle nazionali e dalla sosta natalizia, fissata per il 27 dicembre 2026. 

Ecco le date comunicate dalla Lega Calcio per la prossima stagione:  

Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026  

Primo turno infrasettimanale: mercoledì 28 ottobre 2026  

Secondo turno infrasettimanale: mercoledì 6 gennaio 2027  

Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026  

Soste per le nazionali: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027  

Fine campionato: domenica 30 maggio 2027 

Sono state ufficializzate oggi anche le date della Coppa Italia:  

Turno Preliminare – domenica 09/08/2026 

Trentaduesimi – domenica 16/08/2026 

Sedicesimi di finale – mercoledì 02/09/2026 (data di riserva: martedì 15/09/2026) 

Ottavi di finale – mercoledì 02/12/2026 e mercoledì 16/12/2026 (data di riserva: mercoledì 13/01/2027) 

Quarti di finale – mercoledì 03/02/2027 e mercoledì 10/02/2027 

Semifinali (andata) – mercoledì 03/03/2027 

Semifinali (ritorno) – mercoledì 21/04/2027 

Finale – mercoledì 19/05/2027 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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