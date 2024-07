Serie A: chi sono i favoriti del prossimo anno?

Il calcio d’inizio della Serie A 2024/25 è fissato per il 18 agosto e già si accendono i riflettori sui favoriti per il titolo. La lotta per lo scudetto si preannuncia avvincente, con diverse squadre pronte a darsi battaglia. Come ogni anno poi, le scommesse sportive si scatenano sui pronostici per la vittoria del titolo.

Le favorite 2024/25

Sicuramente in pole position tra le favorite della prossima stagione c’è la campionessa in carica, che punta al bis: l’Inter. La squadra nerazzurra ha mantenuto l’ossatura vincente dell’anno scorso, rafforzandosi con alcuni acquisti mirati. Il tecnico Simone Inzaghi ha da anni dimostrato di saper gestire al meglio il gruppo, quest’anno potrà solo dare l’ennesima conferma.

A seguire c’è il Napoli, reduce da una stagione deludente, che vuole riscattarsi per tornare allo splendore della stagione 2022/2023. La società ha dato fiducia ad Antonio Conte che promette una stagione spettacolare. La squadra è stata aiutata anche dal calendario, vista la scaramanzia dei partenopei. La loro prima partita sarà contro l’Hellas Verona, in trasferta, proprio come durante la stagione 22/23.

Ovviamente tra le favorite non può mai mancare la Juventus. Nonostante un periodo di transizione, i bianconeri sono carichi e hanno rivoluzionato la rosa con l’arrivo di nuovi giovani talenti. Il nuovo allenatore della squadra Thiago Motta dovrà lavorare per amalgamare il gruppo e trovare la giusta intesa in campo.

Outsider 2024/25: ecco chi sono

Come tutti gli anni, però, le favorite non possono dormire sonni tranquilli. Tra i possibili outsiders bisogna fare attenzione al Milan. Campione d’Italia nel 2021/22, la squadra di Milano è sempre una delle più forti, e punta come al solito al posto più in alto. Anche la Roma, guidata da Daniele De Rossi, punta a un piazzamento alto e spera alla vetta. Mai dimenticare però squadre come Atalanta e Lazio che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie mine vaganti.

Scommesse sportive: un mercato in fermento

Il campionato di Serie A è uno degli eventi sportivi più seguiti, se non il più seguito, in Italia e questo si riflette anche sul mercato delle scommesse sportive. I bookmaker online propongono una vasta gamma di quote e pronostici per ogni partita.

Tuttavia, è bene ricordare che le scommesse sportive devono essere considerate come un divertimento e non come un modo per guadagnare denaro. Bisogna infatti giocare in modo responsabile e con moderazione, scegliendo bookmakers affidabili. Tra questi, uno dei più affidabili è Sisal.

La Serie A 2024/25 si preannuncia come un campionato appassionante e ricco di incertezze. Diverse squadre sono in grado di competere per il titolo e la lotta per lo scudetto si protrarrà sicuramente fino all’ultima giornata.